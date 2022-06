Dylan Mbayo heeft torenhoge ambities met KV Kortrijk: “Zelfs play-off 1 halen is mogelijk”

Danny Buijs, de nieuwe Mechelse T1, debuteerde niet met een oefenoverwinning. KV Kortrijk tikte op bepaalde momenten goed rond terwijl de defensie van Malinwa niet echt stabiel oogde. “Wij staan momenteel fysisch verder dan KV Mechelen”, zei Mbayo na de wedstrijd. “Dat is ook logisch, want zij zijn pas begonnen met trainen. Het was nog maar onze tweede oefenmatch van het nieuwe seizoen, maar de tegenstander was deze keer wel van een aardig niveau. Tegen een eersteklasser winnen geeft je nog altijd meer vertrouwen dan een zege tegen een ploeg uit de provinciale reeksen.”

Play-off 1 ambities

Dylan Mbayo begint aan zijn tweede jaar in het Guldensporenstadion. De 20-jarige buitenspeler beschikt over een goede dribbel, maar moet nog beslissender worden. “Ik geef toe dat ik nu over meer zelfvertrouwen beschik dan afgelopen seizoen. Iedereen begint opnieuw vanaf nul. Ik wil meteen bewijzen dat ik een plek in het basiselftal verdien. Natuurlijk is scoren en assists leveren goed voor mijn persoonlijke statistieken, maar ik wil vooral dat het team goed presteert. De groep hangt goed samen en waarom zou een plekje in de top acht dan niet lukken? Zelf Play-off 1 halen is mogelijk.”

Oefenstage in Nederland

Vanaf morgen tot en met zaterdag trekken de West-Vlamingen op stage naar Burgh-Haamstede in Zeeland. Daar oefent het tegen FC Dordrecht, een Nederlandse tweedeklasser. “Het belang van zo’n oefenstage is dat de nieuwe spelers zich meteen thuis voelen bij hun nieuwe club”, weet Mbayo. “We leren elkaar op een speelsere manier kennen zodat we ieders kwaliteiten goed kunnen inschatten. Ik ben er zeker van dat het dé perfecte voorbereiding zal zijn op het komende seizoen en dat we zowel fysisch als mentaal top zullen terugkeren naar Kortrijk.”