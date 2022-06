G7 zegt steun toe aan Oekraïne “zolang het nodig is”

De G7-leiders hebben maandag in een gezamenlijke verklaring tijdens hun top in Zuid-Duitsland toegezegd Oekraïne “zo lang als nodig financiële, humanitaire, militaire en diplomatieke steun” te blijven verlenen.

Een van de belangrijkste uitdagingen van de G7-top, die tot en met dinsdag duurt, is de eenheid van het Westen te bevestigen en de druk op Rusland op te voeren nu de oorlog in Oekraïne om zich heen grijpt en de energie- en voedselprijzen overal ter wereld stijgen. In dit verband heeft de G7 er maandag ook bij Rusland op aangedrongen de graanexport uit Oekraïne toe te staan om te voorkomen dat de wereldwijde voedselcrisis nog verergert.

De leiders riepen Moskou op meteen zijn aanvallen op de landbouw- en vervoersinfrastructuur “onvoorwaardelijk te staken en de vrije doorgang van landbouwgoederen vanuit Oekraïnes havens aan de Zwarte Zee toe te staan”.

Ook spraken zij hun “ernstige bezorgdheid” uit over de aankondiging van Rusland dat het mogelijk kernraketten naar Wit-Rusland zal overbrengen, en eisten zij de “onmiddellijke” terugkeer van Oekraïners die “met geweld” naar Rusland waren overgebracht.

De staatshoofden en regeringsleiders, bijeengekomen in een kasteel in de Beierse Alpen, spraken maandagochtend per videoconferentie met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die hen vroeg “al het mogelijke te doen” om de oorlog in zijn land teistert voor het einde van het jaar te beëindigen.