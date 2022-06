Topaankoop Vincent Janssen voorgesteld bij Antwerp: “Natuurlijk wil ik naar het WK, maar dan moet ik het hier wel tonen”

Antwerp heeft Vincent Janssen (28) voorgesteld aan de pers. De Nederlander, gekocht bij Monterrey, is gecharmeerd door het ambitieuze klimaat op de Bosuil: “Er staat hier veel te gebeuren, daar wil ik deel van uitmaken.”

Na AZ, Tottenham, Fenerbahçe en Monterrey in Mexico wil Janssen nu voor doelpunten zorgen bij Antwerp. Het is geen transfer die hij maakte met het oog op het Nederlands elftal, zei de spits. “Toen ik in Mexico zat, werd ik namelijk ook al geselecteerd voor Oranje. Pas op, ik denk wel dat de bondscoach dit een goede keuze vindt. Hij kan hier iets makkelijker mijn wedstrijden volgen. Natuurlijk wil ik naar het WK, maar dan zal ik het wel moeten tonen op het veld.”

Janssen wil “belangrijk zijn”. “Ik ken de verwachtingen. Dat zorgt niet voor druk. Iedereen moet presteren, dat is het leven. De club is ambitieus, dat ben ik ook. Je voelt dat er hier iets staat te gebeuren, daar wil ik deel van uitmaken. Men wil hier Europees voetbal spelen, kampioen worden, … Ik wil ook prijzen pakken.”

Een paar weken geleden is Janssen getrouwd met een Mexicaanse. Zij verhuist mee naar Antwerpen. “Het wordt aanpassen, maar dat komt wel goed. Wat ik ga missen van Mexico? (lacht) Het weer. En de mensen, ik heb er vrienden gemaakt. Onderschat de Mexicaanse competitie trouwens niet. Het niveau was er goed, wel telden er veel internationals. Ik heb er veel geleerd, die ervaring wil ik nu hier benutten.”

Naar eigen zeggen heeft Janssen geen target qua goals in zijn hoofd. “Dat heb ik nooit gehad. Maar ik kan wel met links en rechts scoren. En daarnaast ben ik balvast en goed in de combinatie. Ik wil me mijn naam hier maken.”