TOT ONZE GROTE SPIJT. Cedric (20): “Soms drink ik zo veel dat ik mezelf uitschakel”

Cedric is een student sociaal werk, hij wil als hulpverlener de wereld een beetje beter maken. Tegelijk is het moeilijk voor hem om hulp te vragen voor zijn probleem. Cedric drinkt vaak zo veel dat hij zichzelf niet meer onder controle heeft. Op een dag laat hij stomdronken vreemde mensen binnen op zijn kot en wordt hij volledig beroofd. Beluister hier de podcast Tot Onze Grote Spijt van Johan Terryn en Randall Casaer, over het gevoel dat we allemaal kennen maar het liefst vermijden.