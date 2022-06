Waterlek in Maasmechelen leidt tot ontdekking van cannabisplantage met 500 planten

In 2019 kochten een toen in Maaseik wonende 30-jarige Bilzenaar en zijn vriendin een woning op de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. Nadat hun relatie op de klippen liep vond de Bilzenaar een vrouw die de woning in Maasmechelen wilde huren waar hij ondertussen met een cannabisplantage was begonnen.

Toen de politie op 21 juni 2019 enkele oproepen kreeg dat er in de woning een waterlek was en er een scherpe cannabisgeur uit de woning kwam, werd de plantage met 500 cannabisplanten aangetroffen. Ook in verschillende andere kamers stond materiaal dat gebruikt kan worden in cannabisplantages.

Op verschillende vuilniszakken en voorwerpen in de plantage troffen de speurders ook vingerafdrukken en DNA-materiaal aan die afkomstig waren van de eigenaar van de woning, een man uit Dilsen-Stokkem en een Nederlander.

In de woning van de huiseigenaar in Maaseik werden nog sporen en materiaal aangetroffen van een ontmantelde plantage. Ook in de woning van de Dilsenaar bleek een hoop materiaal te staan dat in cannabisplantages werd gebruikt. Op zijn gsm werden ook een aantal foto’s gevonden waaruit bleek dat hij verschillende cannabisplantages mee had helpen opbouwen en onderhouden. De Nederlander kon dankzij zijn DNA via de Nederlandse drugsdatabank geïdentificeerd worden.

Vonnis op 14 juli.