“Ze veroordelen jullie, ze veroordeelden Christus”: Kendrick Lamar protesteert op Glastonbury tegen terugdraaien abortusrecht

Met een doornenkroon en bloed dat over zijn gezicht en hemd liep, heeft Kendrick Lamar als afsluiter van het Britse festival Glastonbury zondag gepleit voor meer vrouwenrechten. Tijdens het laatste nummer van zijn optreden, Savior uit zijn meest recente studioplaat Mr. Morale & the Big Stepper, liet de Amerikaan zijn ongenoegen blijken over de inperking van het recht op abortus in de VS. Godspeed for women’s rights, they judge you, they judged Christ, riep hij naar het publiek. Wat zoveel wil zeggen als: Succes met de vrouwenrechten, ze veroordelen je, ze veroordeelden Christus.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hij herhaalde de woorden steeds luider, stopt uiteindelijk in het midden van een zin en gooide zijn microfoon weg voor hij van het podium stapte. De rapper droeg tijdens het concert een doornenkroon, die hij ook op de hoes van Mr. Morale & The Big Steppers draagt, en had twintig dansers rond zich verzameld. Volgens de Britse krant The Guardian was het een “krachtig einde van een theatrale performance die ongezien was voor het festival”.

Vrijdag schrapte het Amerikaans Hooggerechtshof het historische arrest Roe v. Wade, waardoor vrouwen in de VS niet langer de garantie hebben dat ze veilig en legaal een abortus kunnen laten uitvoeren. In acht Amerikaanse staten werden na de beslissing meteen sterke beperkingen tot zelfs een verbod op abortus ingevoerd.

Eerder dit weekend was ook Paul McCartney headliner op Glastonbury. Die had niemand minder dan Foo Fighters-zanger Dave Grohl en Bruce Springsteen mee.

LEES OOK. RECENSIE. ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ van Kendrick Lamar: De biecht van halfgod Kendrick *****