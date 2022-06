Drie aanhoudingen na 11 arrestaties in groot onderzoek naar faillissementsfraude

In een grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude van enkele miljoenen euro hebben speurders van de Limburgse federale gerechtelijke politie elf arrestaties verricht. Acht personen zijn bij de onderzoeksrechter in Hasselt voorgeleid en drie verdachten zijn aangehouden en naar de gevangenis overgebracht. Dat maakte het parket van Limburg maandag bekend.

De FGP Limburg voert een grootschalig onderzoek in het kader van faillissementsfraude en misbruik van meerdere vennootschappen waarbij systematisch gebruik werd gemaakt van stromannen. De fraude situeert zich in de periode 2017-2020. De FGP raamt de omvang op “meerdere” miljoenen euro. Op 21 juni werden gelijktijdig veertien huiszoekingen uitgevoerd, voornamelijk in Heusden-Zolder, Beringen en Genk. De onderzoekers vielen ook binnen in boekhoudkantoren en in een advocatenkantoor.

Voor dit onderzoek werden elf personen gearresteerd en werden acht verdachten bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Drie personen werden aangehouden. Dit onderzoek kadert in het nieuwe beleid van het parket en de politiediensten om de georganiseerde criminaliteit ook vanuit een financiële insteek aan te pakken.