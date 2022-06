Toeristen spenderen meer geld tijdens vakantie aan zee dan vijf jaar geleden

In vergelijking met vijf jaar geleden geeft een vakantieganger aan zee meer geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van Westtoer bij vakantiegangers in commerciële logies in 2021-2022. Gemiddeld besteedt een toerist in een commercieel logies 25 euro meer per persoon pet nacht uit.

Vakantiegangers geven gemiddeld meer uit tijdens hun verblijf aan zee dan enkele jaren geleden. In 2016 was dat nog 65 euro, terwijl er nu al 90 euro per persoon nacht wordt uitgegeven. Zo’n 40 euro daarvan gaat naar het logies zelf. Dat is iets hoger dan de geïndexeerde prijzen van het vorige onderzoek.

“Dat is te verklaren doordat deze keer ook de B&B’s mee in het onderzoek zijn opgenomen, die een hogere prijs per persoon per nacht hebben in vergelijking met de gemiddelde logiesbestedingen”, zegt de voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu. De overige 50 euro wordt voornamelijk uitgegeven aan restaurantbezoeken, shopping, de supermarkt en terrasbezoeken.

De prijzen zijn de afgelopen jaren algemeen gestegen, maar toch gaf de vakantieganger meer uit. “Vooral de gemiddelde restaurantuitgaven zijn gestegen tegenover de geïndexeerde prijzen uit het vorige onderzoek. Dat komt doordat de vakantieganger meer op restaurant geweest is in vergelijking het vorige onderzoek.”

Gemiddeld besteden Luxemburgers met 120 euro het meeste geld tijdens een verblijf aan zee, gevolgd door Duitsers met 101 euro. Nederlanders spenderen gemiddeld 95 euro en Belgen spenderen 89 euro. Fransen spenderen met 75 euro het minst.

Toeristen zijn ook meer tevreden over vakantie aan zee

Toeristen in commerciële logies zijn ook meer tevreden over hun verblijf aan zee dan vijf jaar geleden. De tevredenheid steeg met bijna twintig procent. Vooral het aandeel dat tevreden tot uiterst tevreden is, is gestegen. Volgens het onderzoek was slechts één procent van de bevraagden helemaal niet tevreden over zijn vakantie aan zee. “De vakantieganger aan de kust is globaal heel tevreden over zowel zijn vakantie aan zee als het logies waar ze verbleven.

Voor de globale tevredenheid over de vakantie aan zee is het aandeel dat zeer tot uiterst tevreden is, gestegen van 65 procent naar 84 procent. Dat is een pluim op de hoed voor zowel de kustgemeenten als de logiessector die in onzekere coronatijden de vakantiegangers toch een aangenaam verblijf hebben kunnen bieden aan de kust”, zegt Westtoer-voorzitter Sabien Lahaye-Battheu.

Vakantiegangers zijn volgens het onderzoek het meest tevreden over de gezellige vakantiesfeer, het ruime fiets- en wandelaanbod en de netheid van het strand en het openbare domein. Een aandachtspuntje is volgens de bevraagde vakantiegangers dat er meer faciliteiten bij minder mooi weer zouden moeten zijn. Ook vragen ze een betere prijs/kwaliteitsverhouding in restaurants en cafés. Op sommige plaatsen wordt dan weer betere bewegwijzering naar bezienswaardigheden gevraagd.