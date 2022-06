Slapen in de Melkherberg van Kabouter Plop? Vanaf 1 juli kan het in Plopsaland

Plopsa opent vanaf 1 juli acht gloednieuwe en gethematiseerde Plop-chalets op ‘Plopsa Village’. Later komen daar ook nog chalets bij in het thema van K3 en Bumba. Het park pakt ook uit me een aantal nieuwe shows.

Plopsa investeerde de voorbije jaren al een aardige duit in het nabijgelegen campingresort ‘Plopsa Village’. Er werd werk gemaakt van comfortabele plaatsen voor tenten en mobilhomes, extra recreatiemogelijkheden, een nieuwe parking en een centraal gebouw met receptie. En ook de eerste acht chalets, gethematiseerd rond Kabouter Plop, zijn vanaf nu beschikbaar voor aankomsten vanaf 1 juli. Later zullen er ook nog chalets van onder andere K3 en Bumba geplaatst worden.

“We hebben de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de site rond Plopsaland De Panne”, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Die bestaat nu uit meer dan 55 attracties, een indoorzone, een waterpark en een theater. Gezien het succes van het Plopsa Hotel is het een logische keuze dat we verder investeren in logeermogelijkheden voor onze gasten. We hopen op deze manier een belangrijke bestemming te worden voor korte trips in eigen land.”

De kostprijs van de chalets varieert. Tijdens de zomervakantie betaal je 399 per nacht. Voor die prijs krijg je ook toegangstickets voor twee dagen voor Plopsaland De Panne en Plopsaqua. Buiten het hoogseizoen betaal je 250 euro.

Volledig vakantiepark

Naast de komst van de chalets plant Plopsa ook nog een volledig vakantiepark met 75 gethematiseerde vakantiehuisjes. Die staat ingepland voor 2024. (Lees verder onder de foto)

Alle chalets zijn gethematiseerd. — © Plopsa

Deze zomer kan Plopsa met meer dan 15 evenementen en shows ook een goedgevulde animatieaanbod voorleggen. “F.C. De Kampioenen trappen de vakantie af in Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en het nieuwe Plopsa Station Antwerp”, vertelt commercieel directeur Sebastien Momerency. “De meiden van K3 zorgen voor liveoptredens in Plopsa Coo en Plopsaland De Panne en wie hen wil ontmoeten kan in Plopsa Station Antwerp terecht. Daarnaast zal er in ons Theater in Plopsaland De Panne een leuke Plop en Klus show te zien zijn en hebben we na twee jaar wachten eindelijk de première van de zomershow met Samson, Marie en de burgemeester.”

Daarnaast blijven de outdoorparken op woensdagen en zaterdagen extra lang open en staan er magische avonden met zeepbellenshows en vuurwerk op het programma.

Meer info: www.plopsa.be.