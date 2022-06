EU wil meer hernieuwbare energie en minder consumptie

De ministers kwamen maandag op een beraad in Luxemburg overeen om het aandeel van hernieuwbare energie in hun energiemix op te trekken tot 40 procent tegen 2030. De huidige doelstelling is 32 procent. De lidstaten zullen de komende jaren in hun nationale energie- en klimaatplannen moeten aangeven hoe ze hun inspanningen gaan optrekken.

Daarnaast verklaarden de ministers zich akkoord om het energie-efficiëntiestreefcijfer van de EU te verhogen tot 36 procent. Dat komt overeen met een vermindering van de consumptie met 9 procent ten opzichte van 2020. De lidstaten krijgen ook nationale doelstellingen mee: zo moeten ze vanaf 2024 jaarlijks 1,1 procent besparen, vanaf 2026 1,3 procent en vanaf 1,5 procent vanaf 2028.

Over de twee richtlijnen moeten nog onderhandelingen worden aangeknoopt met het Europees Parlement. De voorstellen maken deel uit van het befaamde “Fit for 55”-klimaatpakket dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent moet terugdringen (tov 1990) en de EU goed op weg moet zetten om tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne speelt het klimaatpakket ook een belangrijke rol in het Europese streven om onafhankelijk te worden van Russische gas- en olieleveringen. “Dit zendt een belangrijk signaal aan Rusland en Poetin dat Europa de transitie op ambitieuze wijze doorzet en grote stappen neemt om zijn financiële levenslijn, via de import van fossiele brandstoffen, af te snijden”, zegt Van der Straeten.