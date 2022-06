Stoltenberg: “Negentien NAVO-landen zullen in 2024 defensiebudget van 2 procent halen” (maar België bengelt nog altijd achteraan)

Het bedrag dat de NAVO-landen uitgeven aan defensie, blijft toenemen. Negen van de dertig lidstaten halen momenteel het afgesproken minimum van 2 procent van het bruto binnenlands product, maar tegen 2024 zullen wellicht negentien NAVO-landen die doelstelling halen. Dat blijkt maandag uit cijfers die het bondgenootschap bekendmaakte in de aanloop naar de NAVO-top in Madrid. België bengelt nog altijd achteraan het peloton.

Op de NAVO-top van Wales in 2014 zijn de lidstaten het engagement aangegaan om tegen 2024 de uitgaven aan defensie op te trekken tot 2 procent van het bbp. Stoltenberg onderstreept dat sindsdien een duidelijke trendbreuk is ingezet.

“Het jaar 2022 zal het achtste jaar op rij zijn met verhoogde budgetten voor defensie”, zegt hij op een persconferentie in het NAVO-hoofdkantoor in Brussel. “Tegen het eind van het jaar zullen de Europese lidstaten en Canada 350 miljard dollar extra (ongeveer 330 miljard euro) hebben geïnvesteerd sinds het engagement in 2014 werd aangegaan.”

Negen lidstaten halen momenteel het streefdoel van 2 procent, maar volgens de huidige plannen zullen tegen 2024 negentien NAVO-landen daaraan voldoen. Vijf andere lidstaten hebben plannen om dat budget op een later tijdstip te halen. In heel wat landen wordt de 2 procent bovendien “niet meer gezien als een plafond, maar wel als een bodem”, besluit de Noorse diplomaat.

Volgens de ramingen van de NAVO zal België dit jaar 1,18 procent van zijn bbp besteden aan defensie. Spanje (1,01 procent) en Luxemburg (0,58 procent) zijn de enige lidstaten die minder uitgeven. De Belgische regering heeft wel de ambitie uitgesproken om het budget op te trekken tot 2 procent tegen 2035.