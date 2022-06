Echtpaar op de fiets frontaal aangereden door auto in Tongeren, vrouw in levensgevaar

Op de Hasseltsesteenweg in Tongeren is maandagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een echtpaar dat langs de weg aan het fietsen was, werd frontaal aangereden door een auto. De vrouw werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd.

Het echtpaar fietste op het fietspad aan de linkerkant van de weg, toen het tot een frontale botsing kwam met een auto. De vrouw kwam na de klap in de gracht terecht. Een ambulancier en verpleegkundige die toevallig passeerden, dienden haar de eerste zorgen toe. Ook de brandweer Zuid-West Limburg, politie Tongeren-Herstappe en een mug-arts snelden ter plaatse. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Haar man was ook aangereden, maar raakte niet gewond. Hij verkeerde wel in shock.