Niet naar de cel maar naar oude drukkerij in Gentbrugge: “Iedereen verdient tweede kans”

In een voormalige loods en drukkerij in de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge komt begin 2023 het tweede transitiehuis van België. Met dit project worden gedetineerden die bijna hun straf uitgezeten hebben, voorbereid op een re-integratie in de maatschappij. Zo wil justitie recidive verder beperken.

In een transitiehuis zoeken gedetineerden, die nog zes maanden celstraf moeten uitzitten, samen met coaches en begeleiders naar werk, volgen ze opleidingen en worden ze op weg gezet richting hulp- en dienstverlening. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, herstel en samenwerking. Het doel is om zo hun eigenwaarde te herstellen en ze te tonen dat ze waardevol zijn voor de maatschappij.

Begin 2023 komt in de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge zo’n project. In een pand waar vroeger een drukkerij en opslagplaats zat, zullen 16 deelnemers daar werken aan hun re-integratie in de maatschappij. “Want 99 procent van de gevangenen komt ooit vrij en we moeten die mensen dus goed voorbereiden daarop”, zegt federaal justitieminister Vincent Van Quickenborne ( Open VLD).

Recidive beperken

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) blijkt namelijk dat België een hoge recidivegraad kent in vergelijking met andere Europese landen. 70 procent van de vrijgelaten gedetineerden komen opnieuw voor de rechter terecht. De federale regering wil de re-integratie in de maatschappij bevorderen van de gedetineerden die op het einde van hun straf staan.

In Mechelen werd in 2019 bij wijze van proefproject zo’n transitiehuis opgericht, Sterkhuis genaamd. Het project liep tot eind 2021 en in die periode keerden 37 gedetineerden succesvol terug naar de maatschappij. Na grondige evaluatie werd door justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) beslist dit project verder uit te rollen in Vlaanderen en werden kandidaten gezocht.

Informatievergadering buurt

G4S Care/Sterkhuis, de exploitant in Mechelen, stelde zich daarop kandidaat om ook in Gent een transitiehuis te openen en uit te baten. Het stadsbestuur schaarde zich achter de plannen en G4S Care kreeg de concessie in handen. “Gent is een stad die graag een voortrekkersrol speelt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “Iedereen verdient ook een tweede kans.”

Het plan is om in Gentbrugge begin 2023 te starten na verbouwings- en renovatiewerken. In het transitiehuis zullen 11 voltijdse medewerkers werken: 7 leefcoaches, 3 krachtcoaches en een coördinator. Op 5 juli vindt een informatievergadering met de buurtbewoners plaats. Zij krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus en zullen tijdens het moment uitleg krijgen over de plannen.

