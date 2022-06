Russische raketten ingeslagen op winkelcentrum in Krementsjoek, vrees voor veel doden en gewonden

Een of twee Russische raketten zijn maandagnamiddag ingeslagen op een winkelcentrum in Krementsjoek, een strategisch belangrijke stad in het oosten van Oekraïne. Daar zouden op het moment van de inslag volgens president Volodimir Zelenski duizend mensen aanwezig zijn geweest, er wordt dan ook gevreesd voor veel slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.