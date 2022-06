Buurman die Sandra (32) doodschoot hult zich in stilzwijgen “uit respect voor de betrokkenen”

Berlare

S.D. (30), de man die ervan beschuldigd wordt de 32-jarige Sandra B. te hebben neergeschoten, blijft in de cel. De man joeg de vrouw om nog onduidelijke redenen een kogel door het hoofd op een veldweg langs de E17 in Overmere. Over een motief voor de schietpartij is nog geen duidelijkheid, want de verdachte hult zich in stilzwijgen.