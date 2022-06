Zelenski roept Wit-Russen op om zich niet te laten meeslepen in oorlog

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de bevolking van buurland Wit-Rusland opgeroepen om zich niet te laten meeslepen in de Russische oorlog in Oekraïne. “Het Kremlin heeft alles voor jullie al beslist”, zei Zelenski zondag in een videoboodschap. “Maar jullie zijn geen slaven en kanonnenvoer. Jullie moeten niet sterven.”

De Russische president Vladimir Poetin kondigde zaterdag aan dat Moskou de komende maanden Iskander-M-rakettensystemen wil leveren aan Wit-Rusland. Die kunnen kernkoppen dragen. Poetin deed de aankondiging na een gesprek met de Wit-Russische dictator Aleksander Loekasjenko.

Kiev meldde recent aanvallen van Russische troepen vanuit Wit-Rusland. Wit-Rusland is een nauwe bondgenoot van Rusland.

“Je hoeft niet te sterven”

Zelenski richtte zich tot “zowel burgers als zij in uniform”: “Je wordt in deze oorlog getrokken”, aldus de Oekraïense president in zijn toespraak. “Het Kremlin heeft al alles beslist voor jou - jullie levens zijn niets waard voor hen. Maar jullie zijn geen slaven of kanonnenvlees. Je hoeft niet te sterven. En je kan voorkomen dat iemand voor jou beslist wat hierna op je wacht.”

“Ik weet dat het volk van Wit-Rusland Oekraïne steunt, ze steunen ons, zeker ons, niet de oorlog. En dat is waarom de Russische leiding jullie – alle Wit-Russen – wil meeslepen in de oorlog en haat zaaien tussen ons”, zei Zelenski. “Veel hangt nu af van de gewone mensen van Wit-Rusland. En ik weet dat je kan weigeren om aan deze oorlog deel te nemen. Jullie levens behoren enkel aan jou toe, niet aan iemand in het Kremlin.”

Zelenski besloot dat Oekraïne zichzelf zal verdedigen, “maar iedereen, elk normaal persoon in elk land, in het bijzonder in Wit-Rusland, kan bijdragen aan de bescherming van levens”.

