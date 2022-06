Lander ligt op intensieve zorgen nadat hij in zijn appartement werd neergestoken door een bekende. — © tjm, if

OOSTROZEBEKE

Lander Vandekerckhove, de 41-jarige man uit Oostrozebeke die zondag neergestoken werd in zijn appartement, ligt nog voor een tijdje op intensieve zorgen. “De dader was een oude schoolvriend, hij was kwaad omdat ik niet opnam toen hij belde. Hij stak me langs achter neer, ik dacht dat ik dood zou gaan.”