Kandidaat physical coach Dave Lens met Malinwa op stage

De performance coach van de Mechelse U23 is een nadrukkelijke optie om de nieuwe physical coach van de hoofdmacht te worden. De gesprekken zijn lopende. Lens combineert zijn werk bij KV voorlopig nog met een job in het onderwijs. In de eerste oefenpartij tegen KV Kortrijk van afgelopen zaterdag nam hij reeds de opwarming van de spelers voor zijn rekening.