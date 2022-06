Leonardo Del Vecchio groeide op in een weeshuis, dankzij zijn brillen-imperium werd hij de tweede rijkste man van Italië

De Italiaanse zakenman Leonardo Del Vecchio is maandag overleden op 87-jarige leeftijd. Hij groeide op in een weeshuis en bouwde met Luxottica een brillen-imperium op. Hij was goed voor een geschat vermogen van ruim 23 miljard euro. Dankzij Ray-Ban, Oakley en zonnebrillen voor talloze luxemerken, werd hij de op één na rijkste man van Italië. Enkel Giovanni Ferrero en diens Nutella, moest hij laten voorgaan. Een portret.