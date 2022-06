Aderlating voor KV Mechelen: Kerim Mrabti vijf maanden buiten strijd

Mrabti liep een scheurtje in de greffe op tijdens een training van de Zweedse nationale ploeg. De aanvaller van KV Mechelen is zo onbeschikbaar tot aan de start van het WK op 21 november. Of hij daarna kan hervatten valt uiteraard nog af te wachten. Zweden is overigens niet geplaatst voor het WK.

De afwezigheid van Mrabti is wel een flinke aderlating voor KV Mechelen. Vorig seizoen was hij betrokken bij zeventien Mechelse goals. Bovendien aast Nikola Storm op een transfer.