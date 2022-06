Steeds straffer, steeds gevaarlijker: VN-rapport waarschuwt voor almaar hoger THC-gehalte in cannabis

Cannabis is de populairste drug wereldwijd. Dat gebruik neemt niet alleen toe, maar wordt ook risicovoller. Een nieuw VN-rapport waarschuwt voor het hogere THC-gehalte, de stof die de roes opwekt. Vooral in Europa leidt het tot een toename van het aantal psychische aandoeningen.

Een jointje uit de jaren 60 valt niet te vergelijken met wiet die vandaag opgestoken wordt. Het THC-gehalte van cannabis stijgt al decennia. Tussen 2010 en 2020 ging het vooral in Europa en Noord-Amerika snel. Dat schrijft de VN-organisatie voor drugs- en misdaadbestrijding UNODC in het jaarlijkse Werelddrugsrapport. Bij wiet en marihuana, de gedroogde bloemtoppen en bladeren van de cannabisplant, is het THC-gehalte met 40 procent toegenomen. Bij hasj, het hars, is het bijna verdriedubbeld.

Dat een hoog THC-gehalte risico’s inhoudt, blijkt ook in de zorg. Volgens het rapport hebben steeds meer Europeanen gespecialiseerde hulp nodig omwille van cannabisgebruik. Spoedafdelingen zien het aantal patiënten die worden opgenomen door cannabis, al dan niet in combinatie met andere drugs, jaar na jaar toenemen.

De zorgwekkende trend is gekend, zegt expert en criminoloog Steven Debbaut (UGent en Smart on Drugs). “Aan sterkere THC-concentraties zijn extra risico’s verbonden waaronder allerlei psychische problemen.” De gestegen waardes hebben volgens de VN deels te maken met de kweek: meer lokaal én indoor en minder import uit pakweg Marokko. Volgens Debbaut is het aannemelijk dat ook de vraag naar cannabis met een snellere en sterkere high is toegenomen.

Meer gebruikers

Een manier om vat te krijgen op het THC-gehalte is legalisering, zegt Debbaut. “Dan kan je als overheid zelf een grens stellen en die bewaken met kwaliteitscontroles. De zwarte markt zal niet helemaal verdwijnen, maar je geeft mensen op z’n minst de mogelijkheid om veilig cannabis te gebruiken.”

België werkt momenteel niet aan een aanpassing van de drugswetgeving. Canada, Uruguay, Malta en enkele Amerikaanse staten deden dat recentelijk wel. Zij legaliseerden zowel de kweek als het gebruik van cannabis. Volgens het VN-rapport leidde dat vaak ook tot meer gebruikers. Een oorzakelijk verband is nog niet aangetoond, zegt Debbaut. “Bevolkingsgroei kan een rol spelen, net als de impact van coronalockdowns en een mogelijke economische achteruitgang. In sommige Amerikaanse staten mag reclame gemaakt worden. Dat zal zeker een aanmoedigend effect hebben. Maar in Europa is Nederland een klassiek voorbeeld waar cannabis gemakkelijk toegankelijk is. Toch ligt het gebruik daar lager dan in Frankrijk en Italië.”