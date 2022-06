Groen licht voor extra veiligheidscamera’s op de Blaarmeersen: “Om het overzicht te kunnen houden”

Die beslissing werd maandagavond bekrachtigd in de gemeenteraad, maar vloeit voort uit het woelige, warme weekend van 18 juli. Toen overrompelden duizenden bezoekers de zwemzone. Grote incidenten deden zich niet voor, maar het personeel en de redders voelden zich niet veilig.

Na overleg met de politie, beheerder Farys en de sfeerbeheerders werd beslist het domein opnieuw te limiteren op 4.500 bezoekers. Bovendien zullen er ook extra camera’s gehangen worden. Dat gebeurde in de zomer van 2021 ook al eens. Beheerder Farys en de politie vroegen daar nu opnieuw om.

De camera’s dienen vooral voor ‘crowd management’, klinkt het. “Als er zo veel volk is, dan heb je gewoon het overzicht niet meer”, verklaarde Sofie Bracke (Open VLD, schepen van Sport. “De zwemzone kan niet meer beveiligd worden en als er iets gebeurt en honderden mensen komen samen, dan heb je als politieagent ook niet meer het overzicht.”

Op zaterdag 18 juni werden de Blaarmeersen overrompeld. — © David Van Hecke

Hoeveel camera’s er komen, en waar, werd maandag niet gezegd in de gemeenteraad. Het is aan de beheerder Farys om een plan van aanpak te maken en de camera’s te beheren.

Groen liet bij monde van Fourat Ben Chika verstaan met gezonde tegenzin akkoord te gaan met extra camera’s. “Zijn wij de grootste voorstander van? Neen. Maar ze kunnen wel een handig hulpmiddel zijn voor crowd management.”

Voor Vooruit bestaan er “geen taboes om de veiligheid te garanderen”, zei Joris Vandenbroucke. “Als de politie camera’s efficiënt en nuttig vindt, wie zijn wij om daar neen op te zeggen? We doen dat op de Gentse Feesten, we doen dat in de Overpoort en it makes sense om dat ook te doen op de Blaarmeersen.”

“Het is duidelijk dat er bijkomende maatregelen nodig zijn”, klonk het bij Stijn De Roo (CD&V). “Op drukke dagen is er zo veel volk aanwezig dat het onmogelijk is om alles in de gaten te houden. Zolang camera’s proportioneel en tijdelijk zijn, en ze geen mensen op het terrein vervangen, maar wel ondersteunen.”

Blind geloof

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang reageerden tevreden. “Camera’s zijn geen wonderoplossing, maar kunnen wel helpen om de Blaarmeersen veilig en aangenaam te maken”, zei Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Opeenvolgende plannen van aanpak hebben niet kunnen verhinderen dat het telkens opnieuw tot incidenten komt.”

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) zei dat zijn partij al “ettelijke keren” camera’s had voorgesteld. “Dat was ondenkbaar toen wij dat voorstelden. Het zij zo, mij kan het niet schelen. Elk voorstel dat ervan uitgaat om camera’s op de Blaarmeersen te zetten krijgt onze steun.”

Enkel de linkse oppositiepartij PVDA sprak zich uit tegen de camera’s. Sonja Welvaert vroeg zich af “wat die camera’s in godsnaam nog kunnen doen?” “Waarom altijd dat blinde geloof in camera’s? Er zijn nu toch al ogen genoeg op het terrein?”