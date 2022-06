“Hij keek me recht in de ogen en zei: Ik heb Sandra dood gedaan”: dader bekende moord op minnares net na de feiten aan zijn zus

In paniek reed Stefaan D. zaterdagavond naar zijn zus. Hij had net zijn minnares neergeschoten op een veldweg langs de E17 in Overmere. Hij bekende de moord, terwijl zijn slachtoffer nog in de wagen zat. “Ik heb onmiddellijk de hulpdiensten gebeld, in de hoop dat ze Sandra nog konden redden”, vertelt zus Kelly. “Zelf durfde ik niet te gaan kijken. Dat mocht ook niet van de hulpdiensten.”