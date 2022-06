“Goeie vrije trap, eigenzinnig karakter”: wat voor type is de nagelnieuwe Anderlecht-spits Sebastiano Esposito nu eigenlijk?

Welke type spits haalt Anderlecht binnen? Wie Sebastiano Esposito, kent heeft het over een spits met geniale voeten, die soms moeilijk coachbaar is.

Esposito werd geboren nabij Napels, maar tekende al op zijn twaalfde bij Inter, waar hij beschouwd werd als één van de grootste talenten. Hij voetbalde er bij de jeugd samen met de Belg Flor Van den Eynden, die nu bij Helmond Sport voetbalt: “Ik zie Esposito slagen bij Anderlecht. Hij is niet de man met veel duelkracht en is niet zo snel, maar Sebastiano is technisch indrukwekkend goed. Links, rechts, dodelijk in de box... Daarnaast heeft hij een knappe vrije trap.”

Esposito debuteerde op zijn zestiende voor Inter en niet lang daarna gunde Romelu Lukaku hem zijn eerste doelpunt door hem een penalty te laten trappen tegen Genoa. De voorbije jaren werd hij wel uitgeleend aan SPAL, Venezia en FC Bazel. Bij de Zwitserse vicekampioen liet hij van zich spreken. “Vijftig procent van de fans hield van hem door zijn technisch vernuft, vijftig procent verfoeide hem voor zijn negatieve attitude”, aldus Florian Raz, Basel-watcher voor de krant Tagesanzeiger. Esposito werd eens uitgesloten voor een beginnend gevechtje tegen Grashoppers, hij likete het bericht dat coach Patrick Rahmen werd ontslagen en weigerde eens tien minuten in te vallen. “Hij is een Napolitaan met een eigenzinnig karakter”, zegt Lillo Guarneri, die met Esposito bij de Italiaanse nationale jeugdteams speelde. “Hij is heel zelfzeker en soms arrogant, maar hij gaat wel een ster worden in België.”

“Maar ondanks zijn attitude is Esposito wel een ploegspeler, hoor”, besluit Raz. “Hij zal nooit schieten als een ploegmaat beter gepositioneerd staat dan hij. Daarom geeft hij ook veel assists.” (jug)