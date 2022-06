Vlaamse militair die meevecht in Oekraïne heeft geen spijt: “Ik weet dat ik vervolgd zal worden, maar dit is belangrijk”

De Vlaamse militair die bij de start van de oorlog naar Oekraïne trok om mee tegen Rusland te vechten, heeft bij VRT NWS voor het eerst zijn verhaal gedaan. Ward (28) lichtte Defensie niet in van zijn plannen. “Ik weet dat ik vervolgd zal worden in België, maar het is belangrijk dat we de Russen hier en nu stoppen”, zegt hij. “Wat hier gebeurt, is belangrijk voor Europa en misschien voor de hele wereld.”

18 Belgische vrijwilligers trokken sinds het begin van de oorlog officieel naar Oekraïne, maar officieus zijn dat er mogelijk nog meer. Twee van hen waren militairen bij het Belgische leger: één had Defensie ingelicht over zijn plannen, de andere – Ward – niet. “Ik was van plan om hen in te lichten”, zegt hij nu. “Maar mijn ontslag was nooit op tijd in orde geweest. Ik ben er echt niet trots op dat ik nu een deserteur ben. Ik zal zonder problemen de prijs betalen als ik terugkeer.

De man sloot zich aan bij het Internationaal Legioen voor de Verdediging van Oekraïne, een officieel onderdeel van het Oekraïense leger. Zijn militaire ervaring wordt er naar eigen zeggen “gewaardeerd en gebruikt”. Zeker in het begin werd hij ingezet om mensen met minder of zonder ervaring mee op te leiden. Vandaag is hij adjunct-compagniecommandant.