KRC Genk bindt toptalent El Khannous langer aan zich

El Khannous, een creatieve aanvallende middenvelder, kwam drie seizoenen geleden over van Anderlecht. Tijdens het afgelopen seizoen maakte hij indruk bij de Genkse U21, die afgetekend de titel pakten in hun reeks. El Khannous speelde een sleutelrol in dat succes en dat leverde hem ook een debuut in het eerste elftal op in de match tegen KV Mechelen.

“Bilal stond op de radar van verschillende internationale topclubs maar kiest ervoor om bij KRC Genk de volgende stap te zetten”, laat Head of Football Dimitri de Condé optekenen. “Daar zijn we uiteraard zeer blij mee. Bilal is een uniek type, hij is technisch zeer vaardig en kan met een splijtende pass spelers voor doel brengen. We kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling in de A-kern.” (pivan)