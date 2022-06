IN BEELD. Gouden Schoen Paul Onuachu begint nieuw seizoen met medische tests bij KRC Genk

De kop is eraf voor Paul Onuachu. Bij Adlon in Diepenbeek begon de KRC Genk-spits zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met fysieke en medische tests.

Mondjesmaat strijken de KRC Genk-spelers weer neer in onze provincie. Vorige week beten 19 Genkies de spits af onder hoede van kersvers coach Wouter Vrancken. Intussen druppelen ook de internationals een voor een binnen. Zondag werden Kristian Thorstvedt en Kelvin John op de testbank gelegd. Maandag was het de beurt aan Gerardo Arteaga, Mark McKenzie, Patrik Hrosovsky en Paul Onuachu. Voor de Nigeriaanse topschutter komt zo een einde aan een deugddoende vakantie die hij zich lang zal heugen. De spits stapte de voorbije maand immers in het huwelijksbootje met Tracy en deed dat in twee delen. Zowel in Ghana (het land van Tracy) als in Nigeria schudde hij zijn dansbenen los op een groot feest.

© Dick Demey