Tiemy (33) en zijn vriendin zaten op FlixBus die in Noord-Frankrijk tegen brug botste: “We vermoeden dat chauffeur in slaap is gevallen”

Brugge/Oostende

Op de FlixBus die maandagvoormiddag crashte in het Noord-Franse Libercourt zaten ook drie West-Vlamingen. Maar in tegenstelling tot zeven anderen bleven Bruggeling Tiemy Obers (33), zijn vriendin en een Oostendenaar ongedeerd. “De bus ramde tot twee keer toe een brugpijler”, zegt Tiemy, die terugkeerde van een dagje Parijs met zijn vriendin. “We vermoeden dat de chauffeur in slaap is gevallen.”