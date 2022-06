NAVO en G7 rollen spierballen, maar Poetin blijft bombarderen

Een raket op een winkelcentrum met duizend mensen, minstens elf doden en tientallen gewonden en de vrees voor veel meer slachtoffers. Amper hadden de NAVO en de G7-leiders forse taal gesproken, of de Russen sloegen in Krementsjoek toe. Alsof het Poetin allemaal niet kan deren.

“Een openlijke en cynische terreurdaad tegen de burgerbevolking. Een oorlogsmisdaad.” Dmitro Loenin, gouverneur van de regio Poltava Oblast, stak zijn walging niet onder stoelen of banken. Buitenlandminister Dmitro Koeleba evenmin: “Rusland is een schande voor de mensheid.” En president Volodimir Zelenski ten slotte: “Voor beschaving en menselijkheid moet je niet in Rusland zijn.”

Het waren dan ook gruwelijke taferelen in Krementsjoek, een industriële stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daar viel een Russische raket op een winkelcentrum waar op dat moment duizend mensen aanwezig waren. Zij belandden plots in de hel: overal vlammen en rook, vallende plafonds en instortende muren, zo was te zien op sociale media. “We kunnen ons niet eens voorstellen hoeveel mensen we hier nog gaan vinden onder het puin”, zei het hoofd van de veiligheidsdiensten, die massaal ter plaatse waren gekomen.

De voorlopige balans is al zwaar: dertien doden en zesenvijftig gewonden, van wie er negen slecht aan toe waren. Maar wie de beelden zag, twijfelt er niet aan dat het aantal nog zal oplopen.

Sancties

De nieuwe raketaanval toont dat de Russische president Vladimir Poetin zich niets aantrekt van wat de andere wereldleiders zeggen en doen. Uitgerekend maandag had de G7 een overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, waarin de leiders zich ertoe verbonden “zo lang als nodig is” achter Oekraïne te blijven staan. “We gaan financiële, humanitaire, militaire en diplomatieke steun blijven verlenen”, klonk het achteraf in een gezamenlijke mededeling. Er werd een oproep aan toegevoegd aan Rusland om te stoppen met de aanvallen op de landbouw- en transportinfrastructuur, en nieuwe sancties werden niet uitgesloten.

Ook Jens Stoltenberg deed zijn duit in het zakje. De secretaris-generaal van de NAVO sprak in Brussel de pers toe, een dag voor de NAVO-top in Madrid, en kondigde alvast aan dat de snelle interventiemacht uitgebreid wordt van 40.000 naar liefst 300.000 soldaten. Vooral in de landen in de buurt van Rusland zullen meer soldaten paraat moeten staan om in te grijpen als er concrete dreiging is tegen een NAVO-lidstaat.

Veel indruk leek het allemaal niet te maken op Poetin, getuige daarvan de taferelen in Krementsjoek. Ook afgelopen weekend al vielen meer dan zestig Russische bommen uit de lucht boven Oekraïne. Rusland houdt vol dat het geen burgerdoelwitten viseert, maar zelfs de laatste twijfelaars zullen dat na maandag nog moeilijk geloven.