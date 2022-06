Vlaamse onderzoeksrechter over verdachten die opnieuw toeslaan: “Helaas loopt het soms heel fout en dat is onze ergste nachtmerrie”

De grootmoeder van het dodelijk slachtoffer, Jarne (18), bij de plaats delict in Merksplas.

“Als je elke dader van intrafamiliaal geweld moet opsluiten, dan heb je nood aan een extra gevangenis. Tel je daar ook nog eens de stalkers bij, dan moet je nóg een gevangenis bouwen.” Onmogelijk en ook niet aan de orde, zegt een Vlaamse onderzoeksrechter. Die getuigt over de aartsmoeilijke beslissing die meermaals per dag genomen moet worden: iemand aanhouden of onder voorwaarden vrijlaten.