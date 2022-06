Ook in Monaco staken ze bij de luchthavens: Cercle moet privéjet huren om terug te keren na oefenmatch

Het was de week van Cercle niet. De lancering van het nieuwe logo ging met veel kritiek gepaard en er brak ook een nieuwe coronagolf uit in de groen-zwarte gelederen. Maar dat was niet alles. De ploeg zat zaterdag na een oefenmatch in Monaco ook nog vast op de luchthaven door een staking. Terugkeren met de trein bleek niet mogelijk en dus zocht men vlug nog een hotel in de buurt van Nice om de nacht door te brengen. Zondagmorgen nam het hele gezelschap dan de bus naar Turijn, van waaruit men met een privévliegtuig weer naar huis vloog.

Door die geplaagde terugreis wijzigt ook het oefenschema. Gisteren kregen de spelers vrij, vandaag wordt slechts één keer getraind. Zaterdag oefent Cercle tegen PSV.(kv)