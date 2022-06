Zeker drie doden bij treinontsporing in Verenigde Staten

De trein botste in het dorpje Mendon met een vuilniswagen aan een overweg. “Twee doden vielen in de trein, een in de vrachtwagen”, zegt woordvoerder Justin Dunn van de Missouri State Highway Patrol, de wegpolitie in Missouri.

Er zaten meer dan tweehonderd passagiers aan boord van de trein, die onderweg was van Los Angeles naar Chicago. Verschillende wagons ontspoorden.