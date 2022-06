G7: Russische raketaanval op winkelcentrum is “oorlogsmisdaad”, Veiligheidsraad houdt spoedvergadering

De Russische aanval op een winkelcentrum in de stad Krementsjoek, in het centrum van Oekraïne, wordt fel veroordeeld door het Westen. De leiders van de G7, de zeven vooraanstaande democratische industrielanden, noemen het bombardement een “oorlogsmisdaad”.

“Willekeurige aanvallen op onschuldige burgers zijn een oorlogsmisdaad”, zeggen de leiders van de G7, die bijeen zijn voor een top in het zuiden van Duitsland, in een verklaring. Ze “veroordelen formeel de afgrijselijke aanval” en verzekeren dat de Russische leider Vladimir Poetin hiervoor “verantwoording zal afleggen”. “We zullen niet rusten tot Rusland zijn wrede en zinloze oorlog tegen Oekraïne beëindigt.”

Dinsdag zal ook de Veiligheidsraad bijeenkomen voor een spoedvergadering over het Russische oorlogsgeweld. Dat gebeurt na een oproep van Oekraïne. De vergadering vindt plaats om 14 uur plaatselijke tijd (20 uur in België).

Niet alleen in Krementsjoek vielen maandag burgerdoden. Bij een raketaanval in Lysytsjansk kwamen acht burgers om het leven die water wilden halen. In Charkov stierven dan weer vijf mensen en vielen 22 gewonden, onder wie vijf kinderen, bij Russische beschietingen.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield zei op Twitter dat tijdens de Veiligheidsraad de “misselijkmakende” Russische “gruweldaden tegenover burgers” besproken zullen worden. “We moeten Rusland ter verantwoording blijven roepen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Frans president Emmanuel Macron richtte zich bij een video op Twitter in het Russisch tot de Russische bevolking: “De Russische aanval op een winkelcentrum in Krementsjoek is complete horror. We delen de pijn van de families van de slachtoffers. En woede bij zo’n wreedheid. Het Russische volk moet de waarheid zien.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Terreur”

In zijn dagelijkse videotoespraak noemde Oekraïens president Volodimir Zelenski het bombardement “een van de meest gedurfde terreuraanvallen in de Europese geschiedenis”. “Een vredige stad, een gewoon winkelcentrum met vrouwen, kinderen, gewone burgers binnen. (...) Alleen compleet geschifte terroristen, die geen plaats op aarde zouden moeten hebben, kunnen raketten afschieten op zo’n doel.” Volgens Zelenski gaat het wel degelijk om een berekende, gerichte aanval.

Maandagochtend al riep Zelenski naar eigen zeggen de VS op om Rusland te erkennen als een staat die terreur sponsort, en vroeg om steun daarvoor aan de G7. Het “ontelbare” aantal raketten en bombardementen op steden “is niets dan terreur”. “De Russische staat is de grootste terreurorganisatie ter wereld geworden.” Dat moet volgens Zelenski een “wettelijk feit” worden, “en iedereen ter wereld moet weten dat Russische olie kopen of transporteren, contacten onderhouden met Russische banken, belastingen en douanetollen betalen aan de Russische staat, betekent: geld geven aan terroristen.”

Zelenski zei aan de G7 ook dat ze gezamenlijk sterk genoeg zijn om Rusland te verslaan: “Het weten niet hoe ze moeten vechten”, “de bezetters vallen uiteen als we druk op hen kunnen zetten”, en “ze weten niet hoe ze zich moeten verzetten”. “Ze zijn alleen in staat tot zulke verachtelijke aanvallen als die in Krementsjoek of Saltivka vandaag, alleen tot de totaal ondoordachte vernietiging van alles wat leeft zoals in Marioepol.”