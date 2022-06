Vader sterft na bezoek aan zoon in Italiaanse gevangenis: “Hij kon aan niets anders meer denken”

Afgelopen weekend is de 64-jarige Alex D. uit Mechelen gestorven aan een hartaanval. Alex was de vader van de 28-jarige Kevin, die al meer dan acht maanden opgesloten zit in een Italiaanse gevangenis omdat de Verenigde Staten zijn uitlevering wil. De Mechelaar riskeert in Texas 22 jaar cel omdat hij de website van American Airlines heeft gehackt. Vader Alex stierf amper enkele dagen nadat hij zijn zoon had bezocht in Italië.

Alex en zijn vrouw waren onlangs naar Milaan afgereisd om hun zoon Kevin te gaan bezoeken in de gevangenis. De jongen zit daar al sinds eind vorig jaar. “Een bezoek dat Alex en zijn vrouw enorm hard heeft geëmotioneerd”, zeggen advocaten Frédéric Thiebaut en Sven Mertens in Het Laatste Nieuws. “Sinds zijn arrestatie is zoon Kevin ook 25 kilogram afgevallen. Ze hebben met hun eigen ogen vastgesteld in welke omstandigheden hun zoon gevangen wordt gehouden. Zelfs Italiaanse advocaten noemen de gevangenis de meest verschrikkelijke van Noord-Italië. Zaken die hen enorm hebben aangegrepen.”

Papa Alex overleed afgelopen zaterdag. — © rr

In oktober van vorig jaar zakten Kevin en papa Alex af naar Milaan om er de voetbalwedstrijd Spanje-Frankrijk bij te wonen. Wat de Mechelaars evenwel niet wisten was dat Alex geseind stond op vraag van de Amerikaanse autoriteiten. Kevin zou immers de website van American Airlines hebben gehackt en via die weg tickets hebben verkregen. Tickets die hij zelf nooit heeft gebruikt, maar de vliegtuigmaatschappij kon allerminst lachen met de stunt en diende klacht in.

Binnengestormd

Toen de Italiaanse politie de gastenlijst van de Milanese hotels afging, stootten ze op de naam van Kevin D. en werd beslist om hem op te pakken. In alle vroegte stormde de politie de hotelkamer van vader en zoon binnen en pakte de Mechelaar op. Sindsdien verblijft hij in de gevangenis.

Kevin amper enkele uren voor zijn arrestatie in Milaan. — © rr

De advocaten van Kevin deden er alles aan om een uitlevering aan de Verenigde Staten tegen te houden, maar vingen tot twee keer toe bot. Zelfs het Italiaanse hooggerechtshof oordeelde onlangs dat de twintiger kan uitgeleverd worden. De laatste kans om dat te voorkomen ligt nu in handen van de Italiaanse minister van Justitie.

Uitvaart bijwonen

“Alex maakte zich erge zorgen over zijn zoon. Hij kon aan niets meer denken en amper nog slapen. De hele zaak is hem nu fataal geworden”, aldus nog de twee advocaten.

Ondertussen is ook Kevin op de hoogte gebracht van het overlijden van zijn vader. De raadslieden stelden ondertussen de vraag aan de Italiaanse autoriteiten om Kevin de mogelijkheid te geven naar Mechelen af te zakken voor de uitvaart van zijn papa. De kans dat dat verzoek wordt ingewilligd lijkt evenwel zo goed als onbestaande.

Enkele maanden geleden reageerde Alex zelf nog in onze krant. “We hebben maar één wens en dat is dat Kevin niet aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd en dat we hem snel weer in onze armen kunnen sluiten”, zei hij toen. De hele zaak heeft de papa evenwel zo aangegrepen dat hij eraan bezweken is.

