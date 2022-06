Jongen van 8 jaar schiet meisje van 1 jaar dood in Florida, ook 2-jarig kind raakt gewond

Een 8-jarige jongen heeft in de Amerikaanse staat Florida met het pistool van zijn vader een 1-jarig meisje doodgeschoten en een kindje van 2 jaar verwond. De vader had zijn pistool in een hotelkamer achtergelaten, waar de jongen het vond, ermee speelde en vermoedelijk per ongeluk een schot loste. Dat zei de sheriff van Escambia County, Chip Simmons, maandag lokale tijd.