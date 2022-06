We vergaderen zoveel dat we ons werk niet meer gedaan krijgen. Moeten vergaderen belemmert meer dan een op de vijf Vlaamse werknemers in hun échte werk, zo onderzocht de UGent. Professor sociologie Rudi Laermans (KU Leuven) wijdde onlangs zijn afscheidsrede aan onze doorgeschoten ‘vergaderitis’. “Vergaderen is de professionele bezigheid die ik het allerminst zal missen.”