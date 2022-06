Twee keer Milaan, één keer Madrid: de ‘week van de waarheid’ is aangebroken voor Divock Origi, Romelu Lukaku en Axel Witsel

Origi van The Beatles naar de modestad

Origi werd maandagavond gespot in Milaan voor de medische testen en om zijn contract te tekenen. Hij is transfervrij en nam al afscheid van Liverpool. Zijn transfer naar de Italiaanse landskampioen lijkt al even in orde, toch laat de aankondiging lang op zich wachten.

Nu staat de Limburger (letterlijk) wel heel dicht bij zijn nieuwe club, waar hij Rode Duivel Alexis Saelemaekers zal tegenkomen. Na een positief gesprek met trainer Stefano Pioli werd het licht de voorbije week definitief op groen gezet. Origi zal tekenen voor vier jaar met een brutosalaris van 3,5 miljoen euro, de transfer kan elk moment worden aangekondigd.

Origi neemt na acht jaar afscheid van Liverpool, waar hij vertrok door de grote poort. Zijn doelpunt tegen Barcelona werd deze week nog verkozen tot ‘beste doelpunt’ uit de Liverpoolgeschiedenis, een geweldige eer. Bij Milan gaat hij op zoek naar speelminuten, al is de concurrentie bij de Rossoneri ook niet mis.

Terugkeer van Lukaku naar de modestad

Nog een Rode Duivel die naar Milaan gaat. De terugkeer van Romelu Lukaku naar Inter zal deze week bevestigd worden, dat zei Giuseppe Marotta, CEO van Inter, via Goal. “Ik hoop dat we de deal rond krijgen, niet in de komende uren, maar wel in de komende dagen. Hij is een terugkerende speler die het heel goed heeft gedaan bij ons, we zijn blij dat hij terugkeert naar zijn thuis.”

Romelu Lukaku komt over op leenbasis, het zou gaan om zo’n acht miljoen euro. Vorige zomer deed hij nog de omgekeerde beweging voor honderd miljoen. Lukaku zal dus zijn best mogen doen om de Inter-supporters terug te winnen. De harde kern van Inter was al duidelijk op hun sociale media: “We gaan niet kwijlend achter hem aanlopen. Hij werd gesteund (en behandeld) als een koning, nu is hij een van de velen.”

© BELGAIMAGE

Witsel naar zijn zoveelste topclub

Ook Axel Witsel staat heel dicht bij zijn transfer naar Atletico Madrid, maar ook die aankondiging laat op zich wachten. De Luikenaar was einde contract bij Dortmund en zou in de Spaanse hoofdstad een contract gaan tekenen van één jaar (met optie op een extra jaar). Eens Witsel zijn medische testen heeft afgelegd zal de transfer officieel worden gemaakt, ook dat is voor deze week .

Op zijn 33e begint Witsel weer aan een nieuw avontuur. Met Benfica, Zenit, Dortmund en nu Atletico Madrid heeft hij al voor heel wat mooi ploegen mogen spelen.

De Drie Rode Duivels hopen natuurlijk op speeltijd, vijf maanden voor het WK in Qatar. Deze ‘week van de waarheid’ is dus niet alleen belangrijk voor hun individuele carrière, ze zal ook van belang zijn voor de Belgische nationale ploeg.