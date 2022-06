Red Flame Sarah Wijnants verlengt haar contract bij Anderlecht

Sarah Wijnants heeft maandagavond haar contract bij het vrouwenteam van Anderlecht verlengd. Dat maakte de Brusselse club bekend op haar website. De 22-jarige aanvalster bereidt zich momenteel met de Red Flames voor op het EK in Engeland (6-31 juli).

Wijnants maakte in 2017 de overstap van Standard naar Anderlecht. Sindsdien won ze vijf landstitels en een Beker van België met paars-wit. Ze is al jaren een vaste waarde op de linkerflank en doet er nog een extra jaartje bij volgend seizoen.

In een filmpje op sociale media maakte ze haar fans al warm voor komend seizoen. “Ik kijk er al heel erg naar uit om de Champions League-wedstrijden aan te vatten”, zei ze. “En daarna ook opnieuw de competitie en de beker. Ik hoop jullie dan ook zoveel mogelijk langs de lijn te zien, want we hebben jullie zeker en vast nodig.”