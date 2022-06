Amerikaanse Subway-klant schiet werknemer dood: “Te veel mayonaise op zijn broodje”

De schietpartij vond zondag in de vroege avond in Atlanta plaats, lokale tijd, nadat een klant boos werd. De reden van zijn frustratie: zijn broodjes was niet gemaakt op de manier dat hij het wilde. De uitbater van de Subway-zaak, Willie Glenn, zei tegen FOX5: “Geloof het of niet, maar de ruzie ging over de hoeveelheid mayonaise op het broodje. De situatie liep uit de hand en toen barstte de hel los.”

Een medewerker opende het vuur op de dader, maar raakte hem niet, aldus Glenn. Een andere medewerker raakte gewond en belandde in het ziekenhuis. De namen van de slachtoffers zijn niet openbaar gemaakt, maar volgens de eigenaar gaat het om “voorbeeldige medewerkers” die pas een maand in dienst waren. “Iedereen wil een wapen dragen, iedereen wil iemand bang maken met een wapen. Het is gevaarlijk hier”, aldus de eigenaar nog.