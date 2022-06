Zes luchthavenmedewerkers en drie andere personen opgepakt in onderzoek naar drugssmokkel

Het onderzoek ging in februari 2021 van start nadat in twee achtergelaten reiskoffers drugs werden ontdekt — © BELGAIMAGE

In een gerechtelijk onderzoek naar drugssmokkel via Brussels Airport zijn maandag zes luchthavenmedewerkers en drie andere personen opgepakt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij tien huiszoekingen zijn ook 217.000 euro cash geld en verschillende voertuigen in beslag genomen.