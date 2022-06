Buitenwipper van berucht café krijgt celstraf voor verkrachting van studente: “Ze heeft het heel moeilijk om haar leven weer op de rails te krijgen”

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een buitenwipper van het veelbesproken El Café in Elsene veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 50 maanden voor de verkrachting van een 20-jarige vrouw. De man duwde het slachtoffer in de toiletten, waar hij haar dwong tot orale seks.

Vorig jaar barstte op sociale media een stroom aan getuigenissen los van jonge vrouwen die verklaarden aangerand en verkracht te zijn geweest door een barman van El Café en het Waf café.

Intussen loopt nog altijd een gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik van verschillende vrouwen door horecapersoneel van El Café en Waf café, beiden gelegen in de Brusselse studentenbuurt aan het kerkhof van Elsene. Onlangs werden nog twee mensen opgepakt voor verhoor en nadien vrijgelaten. Het is voorlopig niet duidelijk of het onderzoek zich toespitst op één barman, of dat er meerdere verdachten zijn.

Vorige maand moest een buitenwipper van een van de twee zaken zich voor de rechtbank verantwoorden voor verkrachting. Hij werd dinsdag schuldig bevonden en veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 50 maanden.

De 45-jarige man dwong een jonge vrouw in de nacht van 1 op 2 maart 2019 in de wc’s van het etablissement, waar hij haar dwong tot orale seks. Het slachtoffer verwittigde nadien de politie, waarop het parket een onderzoekt startte. Op basis van een DNA-analyse kon een verdachte worden geïdentificeerd.

De man ontkende de feiten, maar de rechtbank hechtte geen geloof aan zijn uitleg en veroordeelde hem tot een zware gevangenisstraf van 50 maanden.

De advocaat van het slachtoffer reageert tevreden op de uitspraak. “Mijn cliënte volgt sinds de feiten psychotherapie en werd al twee keer opgenomen”, zegt meester Caroline Poiré. “Ze heeft het heel moeilijk om haar leven weer op de rails te krijgen. De rechtbank heeft vandaag een correcte analyse van het dossier gemaakt en een gepaste straf opgelegd. Daarnaast werd ook een schadevergoeding van 8.500 euro toegekend.”

