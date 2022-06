Italië, tegenstander van de Red Flames, maakt EK-selectie bekend

Juventus is weinig verrassend de hofleverancier voor de Italiaanse vrouwenploeg op het EK van volgende maand in Engeland (6-31 juli). De Oude Dame, die in mei haar vijfde opeenvolgende Italiaanse titel in het vrouwenvoetbal veroverde, levert negen speelsters af, waaronder kapitein Sara Gama. De 33-jarige Gama begint aan haar vierde EK.