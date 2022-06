Kersvers staatssecretaris van Migratie Nicole de Moor legt noodopvangsite op regeringstafel

De 38-jarige Nicole de Moor legde dinsdagochtend de eed af als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ze volgt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op, met wie ze de voorbije twee jaar al samenwerkte als kabinetschef. Dat maakt dat ze geen inloopperiode nodig heeft, zegt ze zelf, en meteen de fakkel kan overnemen.

Er ligt dan ook nog heel wat werk op de plank op het departement. Het netwerk is al maanden volledig verzadigd, waardoor lang niet alle migranten die daar recht op hebben een opvangplaats krijgen. De diensten zijn daarvoor intussen al honderden keren veroordeeld. Mahdi voerde een wachtlijst in, maar de Brusselse arbeidsrechtbank vond dat de voormalige staatssecretaris daarmee systematisch en doelbewust het recht op opvang schond. Het Brusselse parket opende een onderzoek, al werd dat intussen zonder gevolg afgesloten.

De nieuwe staatssecretaris wil de situatie hoe dan ook snel oplossen, zei ze dinsdag tijdens een eerste persconferentie op haar kabinet. Het kernkabinet komt donderdag samen over de problematiek, en daar zal ze voorstellen om snel “de krachten te bundelen” en een noodopvangcentrum op poten te zetten.

Mahdi pleitte eerder deze maand al voor een grote opvangstructuur, zoals een tentenkamp. De vorm speelt voor de Moor niet meteen een rol. “Dat zijn operationele aspecten om later uit te werken. Wat ik vooral wil, is snel voldoende opvangplaatsen. Of dat nu in tenten is, of in een gebouw, maakt minder uit”, zegt ze.

Verrassing

De kersverse staatssecretaris begon haar carrière bij het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) en werkt sinds 2014 als migratie-experte op diverse CD&V-kabinetten, aanvankelijk als gedetacheerde CGVS-ambtenaar - en dus zonder CD&V-stempel - bij Kris Peeters. De keuze voor de Moor kwam maandagavond niettemin als een verrassing, zeker omdat voordien vooral de namen van de vrouwelijke CD&V-leden van de Kamerfractie rondgingen.

Ook de Moor zelf reageerde verrast, al had Mahdi de optie al eerder eens met haar doorgesproken. “Ik heb zijn keuze gisterenmiddag pas heel laat vernomen, en toen is er een rollercoaster begonnen die nog niet gestopt is”, zegt ze.

Toch is de nieuwe staatssecretaris “zo voorbereid als maar kan zijn” op een rol op het voorplan van de politiek. “Ik werk al lang achter de schermen. Ik weet dat dat niet hetzelfde is als een publiek leven, maar heb zo wel al heel wat ervaring opgedaan.” Zo kreeg ze als kabinetschef afgelopen zomer te maken met een wekenlange hongerstaking van mensen zonder papieren, die ze naar eigen zeggen als een “zeer moeilijke periode” heeft beleefd.

Schrik voor een herhaling van die situatie, heeft de staatssecretaris niet. “We hebben daar toen het juiste gedaan, en ik zou het niet anders hebben aangepakt”, zegt ze daarover. Toch hoopt de Moor dat het niet zo ver komt, want “daar wordt niemand beter van, en al zeker niet de mensen die in hongerstaking gaan.”

© BELGA

“Iron lady”

Een breuk met het beleid van Mahdi wordt van de Moor niet verwacht. “De inhoudelijke lijn wordt verdergezet”, zegt ze, “al heb ik natuurlijk wel een andere persoonlijkheid en een andere communicatiestijl.” Mahdi omschreef zijn vroegere kabinetschef gisteren als “de warme Margaret Thatcher van Vlaanderen”. Een ‘iron lady’, dus. “Ik ga voor een rechtvaardig asielbeleid, een beleid waarbij we de regels op een vlotte manier toegankelijk maken, maar wel volgen”, zegt ze daar zelf over. “Als dat streng is, dan is dat zo. Er is niets mis met streng zijn.”

Tegelijkertijd is de Moor ook een exponent van de vernieuwing die Sammy Mahdi bij CD&V in de steigers wil zetten. Hoewel de staatssecretaris met haar gezin nu nog in het Brusselse Anderlecht woont, is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd te verhuizen naar Oost-Vlaanderen, meer bepaald naar het Waasland, waar haar roots liggen. Volgens de Moor was dat overigens al langer de bedoeling en hangt de beslissing samen met persoonlijke eerder dan politieke overwegingen. Op welke lijst ze zal staan en op welke plaats, is nog niet uitgemaakt. “Dat laat ik aan de voorzitter”, aldus de Moor.