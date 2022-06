Jonge fans van Billie Eilish slapen onder brug aan Sportpaleis: “Mijn mama vindt dat niet erg, ze is dat gewoon”

Vroege vogels hadden het volk waarschijnlijk al gespot aan het Sportpaleis in Merksem. Dinsdagavond treedt de populaire Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish er op. Enkele fans hebben vannacht op een matrasje aan de zaal geslapen om de allerbeste staanplaatsen te kunnen bemachtigen. “Een redbulletje zal nodig zijn, maar we kijken er keihard naar uit”, vertelt Rune Temmerman (21) uit Zelzate.

“Ik sta hier al sinds 18 uur gisteravond (maandagavond, red.)”, vertelt Fleur Philips (16). “Concerten zijn momenteel mijn leven en front row is het beste dat je kan hebben.” Volgens de jonge fan heeft Billie Eilish het stukje voetpad afgehuurd voor het publiek. “Dat heeft de beveiliging van het Sportpaleis ons verteld, anders waren we allang weggestuurd door de politie.”

“Typisch Billie”, vertelt haar vriendin Yasmin Moukhliss (18). “Ze houdt echt van haar fans en toont heel veel respect. Dat is ook waarom wij haar graag zien.” Of de mama’s van de twee het niet erg vonden dat ze onder een brug hebben geslapen? “Mijn mama is dat gewoon”, klinkt het. “Ze begrijpt dat we dit graag wilden doen.” (Lees verder onder de foto)

Yasmin Moukhliss en Fleur Philips. — © svo

“Ik wil graag vooraan staan”, vertelt Rune. Zij is iets beter voorbereid dan Yasmin en Fleur omdat zij wél een matrasje bij heeft om op te slapen. “We hebben door corona lang moeten wachten om een optreden van haar te zien, dus dat maakt het extra speciaal.” De fan vertelt dat er wordt gewerkt met een eerlijk aanschuifsysteem. “Iedereen heeft gisteravond (maandagavond, red.) een bandje met een nummer gekregen van enkele meisjes die hier al voor ons waren. Zo konden we toch naar toilet en eten kopen wanneer dat nodig was.”

“De mama van mijn vriendin heeft ons naar hier gebracht”, vertelt Camille Thys (17). “Het is voor mij de allereerste keer dat ik ergens zo vroeg kom aanschuiven. Maar ik denk niet dat we vooraan zullen staan. We staan hier nog maar van 6 uur ’s morgens en zijn dus eigenlijk een beetje te laat.” (Lees verder onder de foto)

Emma Degeeter, Anaïs Robaye en Ollie Davidson — © svo

Ollie Davidson is 19 en komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. “Deze zomer woon ik in Frankrijk omdat ik daar aan het studeren ben. Maar ik wilde per se een optreden van Billie Eilish zien.” Ollie kocht zijn tickets maandag tweedehands. “Ik weet dat daar risico’s aan verbonden zijn, maar ik heb dat al eerder gedaan en heb er wel vertrouwen in”, glimlacht hij. Wat er zo speciaal is aan Billie? “Haar vibe”, klinkt het unaniem. “Ze is een van mijn favorieten.” (Lees verder onder de foto)

© svo

Naast de Amerikaan zit Anaïs Robaye (17) al van kwart voor zeven ’s morgens met haar stiefzus te wachten. “Ik heb de tickets meer dan een jaar geleden gekocht!”, zegt ze. Het is nog even wachten, want de deuren gaan pas om 18.30 uur open. Maar dat vinden de twee geen probleem. “We hebben ons eten bij in papieren zakjes: boterhammen, wraps en water, heel veel water. Dus we zien het helemaal zitten. Billie is het allemaal waard.” (svo)