Twintiger krijgt 15 jaar cel voor verkrachting van en moordpoging op 82-jarige dame

De feiten dateren van 27 september 2021. Ayoub M. was toen 22 jaar oud en een totaal onbekende bij de politie. Toch ontpopte de jongeman zich die vroege ochtend tot een seksueel roofdier. Toen een 82-jarige buurtbewoonster haar hond uitliet aan de Beatrijslaan op Linkeroever, werd ze aangesproken door M., met de vraag of ze een vuurtje had voor hem. Wanneer de oude vrouw zegt dat ze geen vuur heeft, volgt een kortsluiting bij Ayoub. Onder invloed van cocaïne en seksuele frustraties valt hij de vrouw aan. “Hij schopt en slaat haar en begint haar te wurgen”, klonk het bij de openbaar aanklager begin juni. “Het slachtoffer raakt buiten bewustzijn. Wanneer ze weer bijkomt, is de verdachte haar aan het penetreren met zijn hand.”

Dankzij toevallige omstaanders kon de vrouw van nog erger ontkomen. Ayoub M. zette het op een lopen, maar werd snel geïdentificeerd worden dankzij beveiligingscamera’s in de buurt. Na zijn arrestatie, zeven maanden geleden, legde hij geleidelijk aan bekentenissen af. Hij heeft altijd ontkend dat hij zijn slachtoffer wilde doden. Maar omdat het slachtoffer ook zware slagen en trappen moest incasseren, is de beklaagde dinsdag ook schuldig bevonden aan poging tot moord.