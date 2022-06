Acteur Jan V.H. (52) vrijgesproken van verkrachting minderjarigen, wel schuldig aan bezit en verspreiding kinderporno

De 52-jarige Jan V.H. werd vervolgd voor de aanranding en verkrachting van vier minderjarigen, voor bezit van kinderporno en wegens de belaging van (een onbekend gebleven) persoon in een chatbox. Tijdens de zitting had het parket V.H. omschreven als ‘iemand uit de categorie van mensen met een groot, bovengemiddeld risico op feiten’. De aanklaagster hield er echter ook rekening mee dat V.H. inzicht in zijn problemen toonde, een blanco strafblad heeft en zich laat begeleiden voor zijn problematiek. Ze vorderde twee weken geleden vier jaar met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden.

Acteur Jan V.H., die rollen had in Big & Betsy, De Kotmadam en Emma, zei zelf veel spijt te hebben van wat hij gedaan had. Hij vroeg de rechtbank om een tweede kans. Hij pleitte weliswaar enkel schuldig voor het bezit van kinderporno. Dat hij seks had gehad met minderjarigen ontkende V.H. niet, maar volgens zijn verdediging bleek uit het onderzoek dat dat met wederzijdse toestemming gebeurde. “Vanaf 16 jaar is men seksueel meerderjarig, de vermeende slachtoffers hebben het over wederzijdse toestemming, over ontdekken en over experimenteren. De jongen die 14 was, noemt zichzelf geen slachtoffer. Dat niemand hier burgerlijke partij is, zegt toch veel”, pleitte advocate Davina Simons. Samen met meester Walter Damen wees ze ook op het feit dat V.H. volgens hen al publiekelijk gestraft was, door de grote aandacht voor zijn zaak.

De rechtbank volgde de uitleg van de verdediging. V.H. werd vrijgesproken van verkrachting van de minderjarigen. Enkel de aanranding ten aanzien van de 14-jarige jongen werd bewezen, die kon door zijn leeftijd geen toestemming geven. V.H. werd wel schuldig bevonden aan bezit en verspreiding van kinderpornografische beelden. Hij kreeg vier jaar met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden en moet zich onder meer laten begeleiden voor zijn problematiek. V.H. wordt voor een termijn van tien jaar uit de rechten ontzet.

“Ik voelde me eenzaam”

Het onderzoek naar de acteur begon in juni vorig jaar. Een undercoverjournalist had via chatdienst Bullchat contact gelegd met V.H., die gaf aan interesse te hebben in minderjarige jongens. De journalist veinsde die interesse te delen en na een tijd werd er afgesproken in een hotel. Daar werd Jan V.H. met een verborgen camera gefilmd en vertelde hij over seks die hij had gehad met 14-jarigen, over zijn wens om kinderen te hebben zodat hij daar seks mee kon hebben en over zijn fetisj voor gebruikte onderbroeken. Hij vertelde ook expliciet over wat hij leuk vond aan seks met jonge jongens. Toen de journalist voorstelde om een ontmoeting met een 10-jarige te regelen, ging V.H. daarop in, hij kwam naar de afspraak en werd gefilmd aan de deur van de hotelkamer. Voor de uitspraken in de undercoverreportage werd V.H. niet vervolgd maar het werk van de journalist was wel de aanleiding tot een huiszoeking en het onderzoek naar de verkrachting van minderjarigen. De acteur zelf schreef die gesprekken toe aan de coronacrisis. “Ik voelde me eenzaam. Ik was blij met de aandacht (van de undercoverjournalist, red.), ik zou echt om het even wat gezegd hebben. Maar die dingen heb ik nooit gewild, die gesprekken waren uit de lucht gegrepen.”

Bij een huiszoeking bij V.H. werden gebruikte jongensonderbroeken in beslag genomen, op zijn gsm en laptop vonden speurders foto’s van minderjarige jongens en meisjes die zichzelf, elkaar of oudere mannen bevredigden en sensuele houdingen aannamen. V.H. bleek bovendien vaak te zoeken naar de termen ‘teen porn’ en ‘very young boys’. Uit gesprekken bleek hij graag jonge jongens te pijpen en een voorkeur te hebben voor seks met onderdanigheid, in een vader-zoonrelatie of een baasje-hondrol.