In Nederland werd vorige week het noodplan voor gasbevoorrading ingeschakeld, in Duitsland is de alarmfase zelfs al van kracht en nu worden ook de Fransen opgeroepen om zo veel mogelijk energie te besparen. Bij ons blijven de waarschuwingen voorlopig uit, al roepen experts op om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen. “We willen toch niet aan de willekeur van Poetin overgeleverd worden?”