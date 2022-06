AA Gent dreigt naast doelman Ruud Boffin te grijpen, weer Trencin-speler op komst?

Einde contract, Belg en ervaren: geen wonder dat AA Gent interesse toont in doelman Ruud Boffin om komend seizoen de concurrentie aan te gaan met Davy Roef. De Buffalo’s dreigen echter naast onze 34-jarige landgenoot te grijpen.

Boffin, in het verleden onder contract bij PSV en West Ham, wil na tien jaar in Turkije graag naar België terugkeren. Wat de Buffalo’s bieden is echter een stuk minder interessant dan het tweejarig voorstel van Antalyaspor, de club waar hij de voorbije vijf seizoenen speelde. Een beslissing wordt weldra verwacht.

Weer Trencin-speler voor Gent?

Wordt Jakub Kadak de negende speler in zeven jaar die AA Gent bij het Slovaakse Trencin haalt? Lokale media melden succesvolle onderhandelingen tussen beide clubs voor de 21-jarige middenvelder en dat wordt niet tegengesproken bij de Buffalo’s zelf. Jeugdinternational Kadak, einde contract in december, maakte dit seizoen 15 goals en gaf 8 assists. De aanvallende middenvelder, 1,77 meter groot, kan dienen als vervanger van de transfervrij vertrokken Roman Bezus. De Gentse Trencin-connectie ontstond na de transfer van Moses Simon in 2015. De laatste die er gehaald werd, was Osman Bukari, pas verkocht aan Rode Ster Belgrado. (kvu)

(kvu)