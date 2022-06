Antwerp legt doelman Davino Verhulst (34) voor twee jaar vast

Verhulst komt over vanuit Griekenland, waar hij nog onder contract lag bij eersteklasser Apollon Smyrnis. Vorig seizoen stond hij daar dertien wedstrijden in doel en hield hij onder meer de nul tegen de latere kampioen Olympiakos. Dat Antwerp kwam aankloppen, was voor Verhulst geen enorme verrassing, want de voorbije jaren was hij er al meermaals in beeld. Nu is het er uiteindelijk toch van gekomen. De Great Old heeft er zo een ervaren keeper bij, die goed is voor tweehonderd duels in de Belgische eerste klasse. Hij kwam eerder al uit voor Beveren, Genk, Willem II, STVV, Lokeren en Smyrnis. Op de Bosuil kan hij doublure worden van Jean Butez, want de kans bestaat dat ook Ortwin De Wolf deze zomer nog vertrekt.

Antwerp heeft ook een akkoord bereikt over Christopher Scott. De Duitse jeugdinternational wordt op korte termijn voorgesteld op de Bosuil.(dvd, pjc)