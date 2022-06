Nieuwe acties bij Brussels Airlines (voorlopig) vermeden: bonden zitten maandag samen met CEO

Er zullen de komende dagen, tot minstens na het drukke eerste weekend van juli, alvast geen acties worden gevoerd bij Brussels Airlines. De directie van de luchtvaartmaatschappij heeft de vakbonden uitgenodigd om op maandag 4 juli rond de tafel te zitten over werkdrukverlaging, en de vakbonden willen dat overleg een kans geven.

Vorige week werd er nog drie dagen gestaakt bij Brussels Airlines. De piloten en het cabinepersoneel protesteerden ermee tegen de hoge werkdruk. En maandag hadden de christelijke en de socialistische vakbond al gedreigd met nieuwe acties “in de nabije toekomst”, omdat de directie het overleg over de zomer zou willen tillen. Ze hekelden ook dat de CEO van Brussels Airlines hen naar eigen zeggen pas eind augustus wilde ontmoeten.

De directie heeft de vakbonden nu uitgenodigd om maandag samen te zitten met het “management board”, zo werd bij de luchtvaartmaatschappij vernomen. Dat bestaat uit CEO Peter Gerber, de financieel en de operationeel directeur en de hr-manager van de maatschappij. “Op deze meeting zullen we de sociale partners informeren over de maatregelen op korte termijn die de werkdruk deze zomer moeten verlagen”, zegt Brussels Airlines.

Over de inhoud van die maatregelen wil de maatschappij dinsdag niets kwijt. Eerder werd onder meer al beslist om 148 vluchten te schrappen tijdens de zomer, iets wat de vakbonden toen als onvoldoende bestempelden. En volgens de bonden heeft de directie toegezegd om te bekijken of er in augustus nog vluchten geschrapt kunnen worden.

Zowel de liberale als de socialistische vakbond bevestigt dinsdag dat hij op de uitnodiging voor maandag zal ingaan, en dat er minstens tot dan geen acties zullen zijn. De directie heeft de vakbonden ook al uitgenodigd om eind augustus te spreken over langetermijnoplossingen.